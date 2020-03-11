НБУ обвалил гривну на 30 копеек: курс нацвалюты на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 марта, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 марта, на 39,20 коп. до 25,3135 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,1472 1 доллар США 25,6240 1 швейцарский франк 27,4244 10 иен 2,4473 10 российских рублей 3,5750 1 евро 29,0499

Как сообщали Українські Новини, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в вторник, 10 марта, снизился на 17 копеек до 3,09 гривен за 10 рублей. А в России из-за коронавируса обвалились биржи и курс рубля. Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

А 10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны.

Также курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 марта на 19,31 коп. до 25,8364 UAH/USD, курс покупки повысился на 31,50 коп. до 25,2288 UAH/USD.