Українські міністри відмовилися від премій до кінця 2020 року

Члени Кабінету Міністрів, що сформували минулого тижня, відмовилися від премій до кінця 2020 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Це політичне рішення, але воно важливе. Міністри відмовилися від своїх премій до кінця 2020 року", — сказав він.

За словами прем'єра, питання премій міністрів буде розглядатися за підсумками роботи за рік.

Він також зазначив, що їх дохід буде складатися із зарплати, що не перевищує 5 розмірів середніх зарплат по Україні, та визначених законодавством надбавок.

При цьому надбавка за інтенсивність праці, за словами Шмигаля, не повинна перевищувати 30% від зарплати.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата колишнього міністра розвитку громад і територій Олени Бабак за 4 дні лютого склала 7 тис. гривень, її заступників — від 31 тис. до 97 тис. гривень, державного секретаря міністерства — 43 тис. гривень.

Заробітна плата колишнього міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке за лютий склала 56,6 тис. гривень, її заступників — від 37,7 тис. до 44,4 тис. гривень, державного секретаря — 110,4 тис. гривень.

Заробітна плата колишнього міністра фінансів Оксани Маркарової за лютий склала 43,2 тис. гривень, в той час як у грудні вона заробила 66 тис. гривень.