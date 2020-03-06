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06 марта 2020, пятница, 14:23 4249
Кабмин 2020-03-06T14:24:05+02:00
Українські Новини
За 4 дня работы в феврале Алена Бабак заработала 7 тысяч гривен

За 4 дня работы в феврале Алена Бабак заработала 7 тысяч гривен

Елена Новикова
Зарплата, Алена Бабак, министр развития общин и территорий, зарплаты чиновников, Зарплата за февраль
Алена Бабак. Фото: samopomich.ua
Алена Бабак. Фото: samopomich.ua

Заработная плата бывшего министра развития общин и территорий Алены Бабак , которая задекларировала 790 тыс. гривен доходов за 2019, за 4 дня февраля составила 7 тыс. гривен, ее заместителей - от 31 тыс. до 97 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 43 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства развития общин и территорий на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Бабак за 4 дня февраля (уволена 4 февраля 2020 года), составила 7 221 гривну, из них должностной оклад - 1 600 гривен, надбавка за выслугу лет - 240 гривен, надбавка за работу с доступом к государственной тайне - 320 гривен, компенсация отпуска - 5 061 гривну.

Фактическая сумма средств, полученная Бабак, составила 5 813 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Дмитрия Живицкого составила 96 760 гривен, заместителей Вячеслава Негоды - 30 800 гривен, Юлиана Чаплинского - 38 023 гривны (уволен 17 февраля) и госсекретаря Олега Войтовича - 53 352 гривны.

Ответ на запрос Українських Новин.Ответ на запрос Українських Новин.

Ответ на запрос Українських Новин о зарплате Алены Бабак.Ответ на запрос Українських Новин о зарплате Алены Бабак.

Как сообщали Українськi Новини, 4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначил вместо нее председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось о том, что 4 марта Рада назначила новым премьер-министром Шмыгаля.

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