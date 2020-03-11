Экс-министр финансов Маркарова в феврале заработала в 2,5 раза меньше своего госсекретаря

Заработная плата бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой за февраль составила 43,2 тыс. гривен, в то время как в декабре она заработала 66 тыс. гривен. Заработная плата ее заместителей - от 44,6 тыс. до 67 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 111,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Маркаровой в феврале, составила 43 165 гривен, из них должностной оклад за фактически отработанное время - 10 400 гривен, надбавки - 13 208 гривен, отпускные - 17 067 гривен, командировочные - 2 447 гривен, индексация - 43 гривны.

Зарплата заместителей Юрия Гелетия составила 67 044 гривен (в том числе премия - 30 000 гривен), Юрия Джигиря - 59 197 гривен (премия - 30 000 гривен), Геннадия Плиса - 63 390 гривен (премия - 30 000 гривен), Василия Шкуракова - 63 527 гривен (премия - 30 000 гривен), Павла Ходаковского - 44 577 гривен (компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск при увольнении - 15 971 гривну), госсекретаря Константина Ващенко - 111 612 гривен.

Ответ на запрос Українських Новин.

Ответ на запрос Українських Новин о зарплате за февраль.

Как сообщали Українськi Новини, Маркарова задекларировала 632,358 тыс. гривен зарплаты в Министерстве финансов и покупку мужем квартиры в США за 2018 год.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров и назначила министром финансов Игоря Уманского.