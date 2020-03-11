Скалецкая в феврале получила вдвое меньше своего госсекретаря

Заработная плата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой за февраль составила 56,6 тыс. гривен, ее заместителей - от 37,7 тыс. до 44,4 тыс. гривен, государственного секретаря - 110,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Скалецкой в феврале, составила 56 573 гривны, из которых должностной оклад за 13 рабочих дней составил 10 400 гривен, надбавка за выслугу лет (13 рабочих дней) - 1 560 гривен, надбавка за работу с тайными документами - 1 560 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 2 080 гривен, надбавка за интенсивность труда - 23 901 гривну, командировочные за март (5 дней) - 17 072 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Андрея Семиволоса составила 44 387 гривен, заместителей Ирины Шевченко - 37 666 гривен, Дмитрия Луфера - 38 466 гривен, Дмитрия Коваля - 40 000 гривен, Виктора Ляшко - 42 634 гривны, Елены Симоненко - 39 328 гривен, госсекретаря Инны Солодкой - 110 420 гривен.

Документ о зарплате Скалецкой

Как сообщали Українськi Новини, Скалецкая оформила свою обсервацию в Новых Санжарах как командировку с сохранением зарплаты.

Ранее после угроз Зеленского распустить Кабмин зарплаты министров "сдулись".