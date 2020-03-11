Незважаючи на те, що у Києві з 12 березня всі торгові центри і розважальні заклади припиняють роботу у зв'язку з карантином, кінотеатр "Мультиплекс" не планує припиняти роботу кінотеатрів через карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19. Про це Українськи Новинам повідомили в адміністрації мережі кінотеатрів. "Обмеження не плануються", - повідомили в адміністрації. Зазначили, що жодних доручень щодо обмеження роботи кінотеатрів не надходило. Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація ввела заборону на проведення масових заходів у столиці за участю понад 60 осіб до 31 березня через поширення коронавіруса. Тим часом, власники ТРЦ "Проспект" і "РайON" очікують офіційного розпорядження Кличко про карантин для рішення про роботу центрів. Київ просить релігійні організації скасувати проведення масових богослужінь для запобігання поширення коронавіруса з 12 березня 31 березня, а в Одесі закрили всі школи і скасували "Гуморину" через коронавірус.