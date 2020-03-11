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11 березня 2020, середа, 17:33 22
Суспільство 2020-03-11T19:30:03+02:00
Українські Новини
"Мультиплекс" не планує припиняти роботу кінотеатрів через карантин

"Мультиплекс" не планує припиняти роботу кінотеатрів через карантин

Елизавета Кесельман
Карантин, Коронавірус, Кінотеатри, Мультиплекс
Кінотеатр
Кінотеатр

Незважаючи на те, що у Києві з 12 березня всі торгові центри і розважальні заклади припиняють роботу у зв'язку з карантином, кінотеатр "Мультиплекс" не планує припиняти роботу кінотеатрів через карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19.

Про це Українськи Новинам повідомили в адміністрації мережі кінотеатрів.

"Обмеження не плануються", - повідомили в адміністрації.

Зазначили, що жодних доручень щодо обмеження роботи кінотеатрів не надходило.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація ввела заборону на проведення масових заходів у столиці за участю понад 60 осіб до 31 березня через поширення коронавіруса.

Тим часом, власники ТРЦ "Проспект" і "РайON" очікують офіційного розпорядження Кличко про карантин для рішення про роботу центрів.

Київ просить релігійні організації скасувати проведення масових богослужінь для запобігання поширення коронавіруса з 12 березня 31 березня, а в Одесі закрили всі школи і скасували "Гуморину" через коронавірус.

 
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