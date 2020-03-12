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12 березня 2020, четвер, 06:00 23
Економіка 2020-03-12T08:15:01+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує падати: офіційний курс валют на 12 березня

Гривня продовжує падати: офіційний курс валют на 12 березня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 березня, на 39,20 коп. до 25,3135 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,1472
1 долар США 25,6240
1 швейцарський франк 27,4244
10 єн 2,4473
10 російських рублів 3,5750
1 євро 29,0499

Як повідомляли Українькі Новини, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 10 березня, знизився на 17 копійок до 3,09 гривень за 10 рублів. А у Росії з-за коронавіруса обвалилися біржі і курс рубля. Долар злетів до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

А 10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 березня на 19,31 коп. до 25,8364 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 31,50 коп. до 25,2288 UAH/USD.

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