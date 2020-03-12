Гривня продовжує падати: офіційний курс валют на 12 березня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 березня, на 39,20 коп. до 25,3135 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,1472 1 долар США 25,6240 1 швейцарський франк 27,4244 10 єн 2,4473 10 російських рублів 3,5750 1 євро 29,0499

Як повідомляли Українькі Новини, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 10 березня, знизився на 17 копійок до 3,09 гривень за 10 рублів. А у Росії з-за коронавіруса обвалилися біржі і курс рубля. Долар злетів до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

А 10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 березня на 19,31 коп. до 25,8364 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 31,50 коп. до 25,2288 UAH/USD.