підписатися на розсилку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 березня 2020, середа, 16:03 36
Економіка 2020-03-11T17:30:03+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує падати: НБУ обвалив курс нацвалюти на 12 березня

Гривня продовжує падати: НБУ обвалив курс нацвалюти на 12 березня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 березня, на 39,20 коп. до 25,3135 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,1472
1 долар США 25,6240
1 швейцарський франк 27,4244
10 єн 2,4473
10 російських рублів 3,5750
1 євро 29,0499

Як повідомляли Українські Новини, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 10 березня, знизився на 17 копійок до 3,09 гривень за 10 рублів. А у Росії з-за коронавіруса обвалилися біржі і курс рубля. Долар злетів до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

А 10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

Також курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 березня на 19,31 коп. до 25,8364 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 31,50 коп. до 25,2288 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс гривні Курс гривні на завтра

Долар і євро продовжують рости в київських обмінни...
Курс НБУ на середу. Гривня різко впала...
Гривня продовжує падати: НБУ знизив курс нацвалюти...
Долар повернувся до значень вересня: динаміка курс...
В Україні ввели карантин через коронавірус
Зеленський призначив сумським губернатором Грищенка
Новини
"Мультиплекс" не планує припиняти роботу кінотеатрів з-за карантину 17:33
В Одесі закрили всі школи і скасували "Гуморину" через коронавірус 17:15
Льовочкін хоче, щоб уряд показав Раді план щодо запобігання падінню економіки 17:05
Lufthansa скасовує 23 тисячі рейсів у зв'язку з епідемією коронавірусу 17:04
Чотири Infiniti і чотири квартири у чоловіка: в. о. міністра культури Фоменко відзвітувала про доходи 17:00
більше новин
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком" 18:12
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
Ексмер Ірпеня вимагає у МОЗ ввести карантин 11:39
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
більше новин
Гривня продовжує падати: НБУ обвалив курс нацвалюти на 12 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok