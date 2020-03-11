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11 березня 2020, середа, 14:34 15
Суспільство 2020-03-11T15:45:02+02:00
Українські Новини
У Києві ввели заборону на масові заходи до квітня через коронавірус

У Києві ввели заборону на масові заходи до квітня через коронавірус

Валерия Драгомирова
коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Карантин у Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Київська держадміністрація ввела заборону на проведення масових заходів у столиці за участю понад 60 осіб до 31 березня через поширення коронавірусу.

Про це йдеться в рішенні (протоколі) Київдержадміністрації, передають Українські Новини.

"Забезпечити обмеження проведення масових заходів на території Києва (понад 60 осіб), до участі в заходах допускати тільки громадян, які пройшли термометрію", - йдеться в документі.

Також київська влада вирішила обмежити проведення спортивних заходів у Києві, призупинити роботу розважальних центрів, кінотеатрів, музеїв, театрів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено карантин до 3 квітня.

Крім того, що потрібно знати про карантин. Кабінет міністрів рекомендує обмежити проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб і ввести карантин у школах через поширення коронавірусу.

Крім того, у мера Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів.

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