Які заходи можуть заборонити через карантин в Україні

Кабінет міністрів рекомендує обмежити проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб і ввести карантин у школах через поширення коронавірусу у зв'язку з введенням карантину по всій країні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, передають Українські Новини.

Таке рішення було прийнято в середу на засіданні.

Обмежувальні заходи не будуть стосуватися заходів державної необхідності.

Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але без глядачів.

Також Кабмін рекомендує ввести карантин у школах на три тижні.

А Київська держадміністрація ввела заборону на проведення масових заходів у столиці за участю понад 60 осіб. Про це йдеться в рішенні (протоколі) Київдержадміністрації.

"Забезпечити обмеження проведення масових заходів на території Києва (понад 60 осіб), до участі в заходах допускати тільки громадян, які пройшли термометрію", - йдеться в документі.

Також київська влада вирішила обмежити проведення спортивних заходів у Києві, призупинити роботу розважальних центрів, кінотеатрів, музеїв, театрів.

Зазначимо, що під забороною через карантин також можуть виявитися концерти та інші виступи артистів, колективів і т. д., на яких планується присутність більш ніж 200 осіб (більш як 60 в Києві)

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів.

Тим часом у столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Єдиний зафіксований випадок був у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.