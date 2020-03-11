Кабмін призначив нового тимчасового главу Міненерго

Кабінет Міністрів після реформації, під час якої змінили склад міністрів, призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища першого заступника міністра Віталія Шубіна.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 10 березня.

Раніше Шубін обіймав посаду першого заступника міністра енергетики.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, яка спричинила за собою відставку всього уряду. Незважаючи на те, що більшість депутатів підтримали відставку, фракції Порошенко і Вакарчука не голосували за це рішення.

Також 5 березня Шубін приступив до виконання обов'язків міністра енергетики.

У жовтні 2019 року Кабінет Міністрів призначив Віталія Шубіна на посаду першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

До призначення Шубін обіймав посаду директора ТОВ "Дніпро-Бузька вітрова електростанція".

Тим часом в соцмережах виклали документ зі складом нового Кабміну Дениса Шмигаля.