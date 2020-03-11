підписатися на розсилку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 березня 2020, середа, 12:58 16
Кабмін 2020-03-11T13:05:09+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив нового тимчасового главу Міненерго

Кабмін призначив нового тимчасового главу Міненерго

Таня Войтюк
Кабмін, Міненерго, Призначення, Шубін
Віталій Шубін. Фото: Facebook Віталія Шубіна
Віталій Шубін. Фото: Facebook Віталія Шубіна

Кабінет Міністрів після реформації, під час якої змінили склад міністрів, призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища першого заступника міністра Віталія Шубіна.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 10 березня.

Раніше Шубін обіймав посаду першого заступника міністра енергетики.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, яка спричинила за собою відставку всього уряду. Незважаючи на те, що більшість депутатів підтримали відставку, фракції Порошенко і Вакарчука не голосували за це рішення.

Також 5 березня Шубін приступив до виконання обов'язків міністра енергетики.

У жовтні 2019 року Кабінет Міністрів призначив Віталія Шубіна на посаду першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

До призначення Шубін обіймав посаду директора ТОВ "Дніпро-Бузька вітрова електростанція".

Тим часом в соцмережах виклали документ зі складом нового Кабміну Дениса Шмигаля.

Більше новин про: Кабмін Міненерго Призначення Шубін

Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус
У Чернівецькій області ще 11 осіб перевіряють на коронавірус
Новини
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
В Японії заговорили про перенесення Олімпійських ігор через коронавірус 13:09
Кабмін призначив нового тимчасового главу Міненерго 12:58
В Україні можуть обмежити роботу прикордонних пропускних пунктів через коронавірус 12:53
На Сумщині вже 15 тисяч споживачів контролюють використання газу через Viber-бот 12:36 Прес-реліз
більше новин
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб 13:54
Інтерв’ю Зеленського в The Guardian демонструє моральну потворність влади, – Білецький 17:11
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
"Укрлендфармінг" вимагає вибачень від директора НАБУ Ситника перед 27 тисячами працівників компанії за брехню 10:19
Пташник змінила 4 партії і закликала Порошенка не йти на другий термін, - Філіндаш про політичних перевертнів 11:43
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Суд зобов'язав СБУ відновити люстрованого радника і виплатити йому 2,5 млн гривень 20:30
більше новин
Безкарно стріляти по ВСУ не вийде. Військові будуть відповідати, - Зеленський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok