Футболістів "Шахтаря" не перевіряли на коронавірус перед вильотом на матч Ліги Європи

В той час, як Київ вводить обмеження на масові заходи та навчальний процес, футболісти і співробітники футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) не проходили тест на коронавірус перед вильотом на матч Ліги Європи з "Вольфсбургом" (Німеччина).

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ФК "Шахтар".

"Ніхто не проходив тест перед вильотом", - повідомили у відомстві.

Представник клубу повідомив, що можливо по прильоту в Німеччину, такий тест буде пройдений, але це повинно регламентувати УЄФА.

Також, очевидно, що перед початком матчу гравці не будуть використовувати рукостискання з гравцями-суперниками та арбітрами.

Матч відбудеться без глядачів 12 березня.

Як повідомляли Українські Новини, перший матч між "Вольфсбургом" і "Шахтарем" пройде при порожніх трибунах.

Також Міністерство охорони здоров'я розглядало можливість проведення футбольного матчу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Вольфсбургом" без вболівальників 19 березня в Харкові через спалах в Європі і світі коронавірусу. Пізніше в пресслужбі ФК "Шахтар" заявили, що якщо матч скасують, то вони готові повернути гроші за квитки.