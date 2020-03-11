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11 березня 2020, середа, 12:18 14
Суспільство 2020-03-11T12:30:36+02:00
Українські Новини
Футболістів "Шахтаря" не перевіряли на коронавірус перед вильотом на матч Ліги Європи

Футболістів "Шахтаря" не перевіряли на коронавірус перед вильотом на матч Ліги Європи

Анна Рудык
ФК
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В той час, як Київ вводить обмеження на масові заходи та навчальний процес, футболісти і співробітники футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) не проходили тест на коронавірус перед вильотом на матч Ліги Європи з "Вольфсбургом" (Німеччина).

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ФК "Шахтар".

"Ніхто не проходив тест перед вильотом", - повідомили у відомстві.

Представник клубу повідомив, що можливо по прильоту в Німеччину, такий тест буде пройдений, але це повинно регламентувати УЄФА.

Також, очевидно, що перед початком матчу гравці не будуть використовувати рукостискання з гравцями-суперниками та арбітрами.

Матч відбудеться без глядачів 12 березня.

Як повідомляли Українські Новини, перший матч між "Вольфсбургом" і "Шахтарем" пройде при порожніх трибунах.

Також Міністерство охорони здоров'я розглядало можливість проведення футбольного матчу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Вольфсбургом" без вболівальників 19 березня в Харкові через спалах в Європі і світі коронавірусу. Пізніше в пресслужбі ФК "Шахтар" заявили, що якщо матч скасують, то вони готові повернути гроші за квитки.

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