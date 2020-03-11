Курс рубля продовжує знижуватися. Скільки коштує валюта в обмінниках Києва

У той час, як долар і євро продовжують рости в обмінниках Києва, в середу, 11 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 10 березня, знизився на 17 копійок до 3,09 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу виріс на 2 копійки і становить 3,74 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 11 березня:

Курсы наличной иностранной валюты:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,09 3,74 Максимальний 3,56 5,00 Мінімальний 2,30 3,53

Як повідомляли Українські Новини, у Росії через коронавірус обвалилися біржі і курс рубля. Долар злетів до 72,7 рубля (+4,13 рубля).



До 10:01 індекс МосБіржі склав 2448,04 пункту (-10%) - мінімум з березня 2019 року, індекс РТС -1120,63 пункту (-10,9%) - мінімум з початку січня 2019 року;



10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.



Тим часом, що буде з економікою і курсом валют при новому Кабміні.

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