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11 березня 2020, середа, 10:29 14
Президент 2020-03-11T10:35:41+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив т.в.о. київського губернатора Володіна

Зеленський призначив т.в.о. київського губернатора Володіна

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Київська ОДА, Олексій Чернишов, Київський губернатор
Василь Володін. Фото: Фейсбук/Василь Володін
Василь Володін. Фото: Фейсбук/Василь Володін

Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна.

Про це йдеться в указах №75-76 від 11 березня, передають Українські Новини.

У зв'язку з призначенням міністром розвитку громад і територій Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Олексія Чернишова.

Замість нього тимчасово виконуючим обов'язки призначено Володіна, який є заступником голови губернатора.

Крім нього в керівництві Київської ОДА працює перший заступник голови і ще 4 заступника.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації бізнесмена Максима Козицького.

Також у грудні Зеленський звільнив Маркіяна Мальського з посади львівського губернатора.

Раніше Зеленський представив губернатора Харківської області і призначив нового прокурора.

А шахраї намагалися продати посади житомирської і миколаївської губернаторів за кілька мільйонів.

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