Зеленський призначив т.в.о. київського губернатора Володіна

Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна.

Про це йдеться в указах №75-76 від 11 березня, передають Українські Новини.

У зв'язку з призначенням міністром розвитку громад і територій Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Олексія Чернишова.

Замість нього тимчасово виконуючим обов'язки призначено Володіна, який є заступником голови губернатора.

Крім нього в керівництві Київської ОДА працює перший заступник голови і ще 4 заступника.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації бізнесмена Максима Козицького.

Також у грудні Зеленський звільнив Маркіяна Мальського з посади львівського губернатора.

Раніше Зеленський представив губернатора Харківської області і призначив нового прокурора.

А шахраї намагалися продати посади житомирської і миколаївської губернаторів за кілька мільйонів.