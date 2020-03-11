Зеленський призначив т.в.о. київського губернатора Володіна

Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна. Про це йдеться в указах №75-76 від 11 березня, передають Українські Новини. У зв'язку з призначенням міністром розвитку громад і територій Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Олексія Чернишова. Замість нього тимчасово виконуючим обов'язки призначено Володіна, який є заступником голови губернатора. Крім нього в керівництві Київської ОДА працює перший заступник голови і ще 4 заступника. Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації бізнесмена Максима Козицького. Також у грудні Зеленський звільнив Маркіяна Мальського з посади львівського губернатора. Раніше Зеленський представив губернатора Харківської області і призначив нового прокурора. А шахраї намагалися продати посади житомирської і миколаївської губернаторів за кілька мільйонів.