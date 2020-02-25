Мошенники пытались продать должности житомирского и николаевского губернаторов за несколько миллионов

Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины и Национальной полицией задержали подозреваемых в мошенническом завладении 0,5 млн долларов и 350 тыс. долларов за содействие в назначении на должности председателей Житомирской и Николаевской областных государственных администраций.

Об этом говориться в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українські Новини.

Отмечается, что подозреваемые пытались завладеть средствами гражданина в сумме 1,65 млн долларов за якобы содействие в назначении его житомирским губернатором, но были задержаны правоохранителями во время передачи 0,5 млн долларов.

Возможность содействия подозреваемые аргументировали своими связями с Президентом, премьер-министром, а также главой Офиса Президента.

Также правоохранители задержали подозреваемого при получении первой части денежных средств в сумме 350 тыс. долларов, который намеревался завладеть денежными средствами гражданина в сумме 3,1 млн долларов за содействие в назначении его николаевским губернатором через своих якобы знакомых в Офисе Президента и Кабинете Министров.

Согласно сообщению, правоохранители проводят первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, ранее Богдан заявил, что "доверенные лица" Зеленского требовали $570 тыс. за должность в "Укроборонпроме".

Также в ресторане поймали мошенников, которые за $20 тысяч обещали устроить начальником колонии.