Зеленский назначил львовским губернатором бизнесмена Козицкого

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации бизнесмена Максима Козицкого.

Об этом он сообщил в ходе посещения шахты "Межиричанская" (Червоноград) во Львовской области, передают Українськi Новини.

"Хочу представить главу областной государственной администрации, почему именно этот человек. Ваш человек, львовянин Максим Козицкий, он завершил много разных вузов и медицинский университет львовский, и киево-могилянку закончил, и университет имени Франка закончил, то есть человек опытный, профессиональный, 20 лет менеджерского опыта", - сказал Зеленский.

Президент вручил ему указ о назначении.

38-летний Козицкий, ранее был директором компании "Эко-Оптима", которая занимается установкой ветровых и солнечных электростанций.

Его отец Зиновий Козицкий - известный украинский бизнесмен, владелец группы буровых компаний "Горизонты".

Как сообщали Українськi Новини, в декабре Зеленский уволил Маркияна Мальского с должности львовского губернатора.

Ранее Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора.