Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини. "Представники збройних формувань російської федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар’їнка", - сказано в ньому. Зазначається, що в районі обстрілу також перебувала загальноосвітня школа №2. "У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних мешканців Донбасу до бомбосховища цієї ж школи", - йдеться в повідомленні. По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів і персонал школи з небезпечного району і розвезли по домівках. Загиблих і поранених серед місцевих жителів і дітей школи немає. Наголошується, що командування операції Об'єднаних сил вже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку бойовиків, проте підкреслює, що Збройні сили будуть відкривати вогонь по противнику в разі, якщо його дії будуть нести загрозу життю або здоров'ю мирних жителів. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 17 раз обстріляли позиції сил ООС 10 березня, 3 військових загинули, 7 поранено, 2 травмовані. Росія планує перевезти на Донбас чоловіка з симптомами коронавіруса. Раніше бойовики підбили ракетою вантажівку ВСУ.