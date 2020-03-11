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11 березня 2020, середа, 10:30 16
Події 2020-03-11T11:15:02+02:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області

Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області

Елизавета Драбкина
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, Бойовики, Мар'їнка
Війна на Донбасі. Бойовики. Фото: vchasnoua
Війна на Донбасі. Бойовики. Фото: vchasnoua

Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

"Представники збройних формувань російської федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар’їнка", - сказано в ньому.

Зазначається, що в районі обстрілу також перебувала загальноосвітня школа №2.

"У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних мешканців Донбасу до бомбосховища цієї ж школи", - йдеться в повідомленні.

По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів і персонал школи з небезпечного району і розвезли по домівках.

Загиблих і поранених серед місцевих жителів і дітей школи немає.

Наголошується, що командування операції Об'єднаних сил вже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку бойовиків, проте підкреслює, що Збройні сили будуть відкривати вогонь по противнику в разі, якщо його дії будуть нести загрозу життю або здоров'ю мирних жителів.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 17 раз обстріляли позиції сил ООС 10 березня, 3 військових загинули, 7 поранено, 2 травмовані.

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