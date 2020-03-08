Боевики подбили ракетой грузовик ВСУ, есть погибший и раненые

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 8 марта, 1 украинский военнослужащий погиб, 5 ранены, 1 травмирован. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 3 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки и Опытного. 1 обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с населенным пунктом Хутор Вольный. 8 марта боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение. Кроме того, во время обстрелов противника 3 украинских защитника получили ранения. Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Как сообщали Українські Новини, из-за обстрелов на Донбассе сгорел украинский опорный пункт. Также на Донбассе боевики вели огонь из запрещенного оружия, ранен военный, еще двое травмированы.