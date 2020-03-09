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09 марта 2020, понедельник, 15:24 1314
Силовые структуры 2020-03-09T15:25:29+02:00
Українські Новини
Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса

Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса

Таня Войтюк
Донбасс, Коронавирус, ОРДЛО, коронавирус в Украине, Симптомы коронавируса, коронавирус на Донбассе
Мужчину с симптомами коронавируса доставят в ОРДЛО. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Мужчину с симптомами коронавируса доставят в ОРДЛО. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Подконтрольные Россие боевики планируют переместить в одну из больниц временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей мужчину с симптомами коронавируса, которые проявились у него после посещения Китая. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Мужчина является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта.

"Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - говорится в сообщении

В ближайшее время его планируют доставить из российского города Новошахтинск на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Довжанский", а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий до 1 апреля.

Тем временем в Украине официально подтвердили только один случай заражения коронавирусом.

Также в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса.

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