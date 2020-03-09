Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса

Подконтрольные Россие боевики планируют переместить в одну из больниц временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей мужчину с симптомами коронавируса, которые проявились у него после посещения Китая. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Мужчина является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта. "Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - говорится в сообщении В ближайшее время его планируют доставить из российского города Новошахтинск на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Довжанский", а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО. Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий до 1 апреля. Тем временем в Украине официально подтвердили только один случай заражения коронавирусом. Также в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса.