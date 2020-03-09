Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса

В ближайшее время его планируют доставить из российского города Новошахтинск на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Довжанский", а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий до 1 апреля.

Тем временем в Украине официально подтвердили только один случай заражения коронавирусом.

Также в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса.