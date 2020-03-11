подписаться на рассылку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 марта 2020, среда, 09:58 1681
Силовые структуры 2020-03-11T09:58:36+02:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе. Трое военных погибли, еще девять ранены и травмированы

Обострение на Донбассе. Трое военных погибли, еще девять ранены и травмированы

Валерия Драгомирова
Донбасс, погибшие, ООС, Потери в зоне ООС
Донбасс. Фото: Минобороны Украины
Донбасс. Фото: Минобороны Украины

Боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 10 марта, 7 украинских военнослужащих получили ранения, 3 - погибли, 2 получили боевую травму.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня", - написано в нем.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил около населенного пункта Новоселовка Вторая, Авдеевка, Васильевка, Павлополь, Широкино, Орехово, Хутор Вольный, Новоалександровка, Луганское, Мироновский, Новолуганское, Железное, Новгородское.

Согласно сообщению пресс-центра, 10 марта боевики также обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил возле Песков.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик 1 украинский военный погиб на месте, впоследствии еще 1 - скончался от полученных ранений, 7 военных получили ранения различной степени тяжести, еще 1 военного госпитализировали с боевым травмированием.

Также в результате обстрелов 1 военный ООС погиб и 1 получил боевое травмирование.

С начала текущих суток боевики не открывали огонь, потерь нет.

Как сообщали Українськi Новини, Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса. 

Ранее боевики подбили ракетой грузовик ВСУ

Больше новостей о: Донбасс погибшие ООС Потери в зоне ООС

В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта
Обострение на Донбассе. Трое военных погибли, еще девять ранены и травмированы
Новости
На Киевщине пенсионерку лишили земли и заставили охранять могилу сына, — СМИ 10:48
Три крупных экономических форума в Украине перенесли из-за коронавируса 10:47
Боевики обстреляли школу в Марьинке Донецкой области 10:30
Зеленский назначил врио киевского губернатора Володина 10:29
Доллар и евро продолжают расти в киевских обменниках 10:25
больше новостей
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
В Киеве перекрыли пешеходный мост на Труханов остров 13:28
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
НБУ для сдерживания девальвации продал на межбанке $307,2 млн 09:54
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
МН17. Фото: 112.ua
Фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму, - начальник штаба части 16:37
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
За год пенсии выросли на 16,5%: кому пересчитали пенсии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok