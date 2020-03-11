Обострение на Донбассе. Трое военных погибли, еще девять ранены и травмированы

Боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 10 марта, 7 украинских военнослужащих получили ранения, 3 - погибли, 2 получили боевую травму.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня", - написано в нем.



Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.



Боевики обстреляли позиции Объединенных сил около населенного пункта Новоселовка Вторая, Авдеевка, Васильевка, Павлополь, Широкино, Орехово, Хутор Вольный, Новоалександровка, Луганское, Мироновский, Новолуганское, Железное, Новгородское.



Согласно сообщению пресс-центра, 10 марта боевики также обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил возле Песков.



Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик 1 украинский военный погиб на месте, впоследствии еще 1 - скончался от полученных ранений, 7 военных получили ранения различной степени тяжести, еще 1 военного госпитализировали с боевым травмированием.



Также в результате обстрелов 1 военный ООС погиб и 1 получил боевое травмирование.



С начала текущих суток боевики не открывали огонь, потерь нет.



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