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11 березня 2020, середа, 09:49 39
Суспільство 2020-03-11T11:30:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні можливі обмеження роботи метро в Києві

Сьогодні можливі обмеження роботи метро в Києві

Таня Войтюк
Футбол, Метро, Київський метрополітен, Метрополітен, Динамо Київ, Футбольный клуб
Станція метро
Станція метро "Олімпійська"

У той час як УЄФА не планує переносити Чемпіонат Європи з футболу-2020, в середу, 11 березня, в Києві можливі обмеження в роботі метро у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Обмеження на вхід можливі на станціях метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" після завершення футбольного матчу між "Динамо" (Київ) і "Олександрія" (Олександрія). Початок матчу о 19:30.

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, з 8 березня в Києві діє обмеження на проспекті Степана Бандери. Ремонт триватиме до квітня.

Нагадаємо, 6 березня у вагоні на станції метро "Вокзальна" стався вибух. Пасажир підірвав петарду. При цьому поліція зазначила, що правоохоронці займаються встановленням та затриманням правопорушника.

Тим часом через- коронавірус в київському метро дезінфікують вагони після кожної висадки на кінцевій.

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