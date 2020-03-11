Сьогодні можливі обмеження роботи метро в Києві

У той час як УЄФА не планує переносити Чемпіонат Європи з футболу-2020, в середу, 11 березня, в Києві можливі обмеження в роботі метро у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену. Обмеження на вхід можливі на станціях метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" після завершення футбольного матчу між "Динамо" (Київ) і "Олександрія" (Олександрія). Початок матчу о 19:30. "Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, з 8 березня в Києві діє обмеження на проспекті Степана Бандери. Ремонт триватиме до квітня. Нагадаємо, 6 березня у вагоні на станції метро "Вокзальна" стався вибух. Пасажир підірвав петарду. При цьому поліція зазначила, що правоохоронці займаються встановленням та затриманням правопорушника. Тим часом через- коронавірус в київському метро дезінфікують вагони після кожної висадки на кінцевій.