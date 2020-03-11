УЕФА не планирует переносить Чемпионат Европы по футболу-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), как главный орган управления континентальным футболом официально заявил о том, что не планирует на данный момент переносить проведение европейского футбольного чемпионата из-за вспышки коронавируса.

"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи с представителями международной и местной власти относительно ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в пресс -службе УЕФА.

10 марта появилась информация о том, что футбольные ассоциации нескольких стран обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 на лето 2021 в связи со вспышкой коронавируса.

Как сообщалось, Национальная сборная Украины по футболу проведет две ближайшие товарищеские игры со сборными Франции и Польши без присутствия зрителей.