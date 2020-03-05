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05 марта 2020, четверг, 17:38 67
Общество 2020-03-05T18:30:02+02:00
Українські Новини
На 8 марта в Киеве ограничат движение по проспекту Степана Бандеры

На 8 марта в Киеве ограничат движение по проспекту Степана Бандеры

Таня Войтюк
Киев, 8 марта, Ограничение движения, Проспект Степана Бандеры
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

В то время как "Киевавтодор" хочет отремонтировать участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен, киевская городская государственная администрация намерена частично ограничить движение по проспекту Степана Бандеры с 8 марта до 26 апреля из-за капитальных ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"С 8 марта до 26 апреля частично ограничат движение на ул. Степана Бандеры, где начинают следующий этап капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Коммунальная корпорация "Киевавтодор" будет обновлять покрытие на части дороги между улицей Иорданской и проспектом Оболонским.

Работа будет проходить в направлении улицы Елены Телиги, движение автомобилей будет осуществляться по одной полосе.

Согласно сообщению, ремонтные работы продлятся до конца апреля.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве до 22 марта частично ограничили движение по путепроводу неподалеку от Южного моста.

Также мост Патона в Киеве закрыли для грузовиков из-за аварийного состояния.

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