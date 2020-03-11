Словенія закриває кордон з Італією через коронавірус

Словенія планує закрити кордон з Італією для некомерційного руху, щоб запобігти поширенню коронавірусу, на який захворіли 119 тис. осіб по всьому світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кордон закриють, коли з'являться необхідні "технічні та адміністративні умови".

"Ми не будемо закривати кордон для перевезення вантажів, оскільки це може викликати додатковий економічний збиток", - заявив уряд у своєму твіті, додавши, що досі у Словенії було підтверджено 34 випадки коронавірусу.



Австрія також встановлює контроль в регіонах Каринтія і Тироль на кордоні з Італією і буде забороняти в'їзд тим, хто прибув з Італії без медичної довідки про стан здоров'я.



Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус Ryanair масово скасовує рейси в Європу.



Крім того, у МОЗ розповіли, коли і за якою ціною українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус.



Тим часом в "ДНР" жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус.