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11 березня 2020, середа, 09:47 16
Світ 2020-03-11T11:00:03+02:00
Українські Новини
Словенія закриває кордон з Італією через коронавірус

Словенія закриває кордон з Італією через коронавірус

Валерия Драгомирова
Італія, Словенія, коронавірус в Італії
Коронавірус. Скріншот відео ВВС
Коронавірус. Скріншот відео ВВС

Словенія планує закрити кордон з Італією для некомерційного руху, щоб запобігти поширенню коронавірусу, на який захворіли 119 тис. осіб по всьому світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кордон закриють, коли з'являться необхідні "технічні та адміністративні умови".

"Ми не будемо закривати кордон для перевезення вантажів, оскільки це може викликати додатковий економічний збиток", - заявив уряд у своєму твіті, додавши, що досі у Словенії було підтверджено 34 випадки коронавірусу.


Австрія також встановлює контроль в регіонах Каринтія і Тироль на кордоні з Італією і буде забороняти в'їзд тим, хто прибув з Італії без медичної довідки про стан здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус Ryanair масово скасовує рейси в Європу.

Крім того, у МОЗ розповіли, коли і за якою ціною українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус.

Тим часом в "ДНР" жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус.

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