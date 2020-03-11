Італія 10 березня зазнала великих втрат через коронавірус. Дані на 11 березня

У той час як Італія через коронавірус розширила суворі карантинні заходи на всю країну, жертвами коронавірусу у всьому світі стали 4284 людини, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах досягла 119 132.

Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу.

У трійці лідерів по захворюваності перебувають материковий Китай, Італія та Іран. Хоча ще три дні тому в трійці лідерів була Південна Корея.

У Китаї 80 956 осіб захворіли на коронавірус, загинули 3 162.

У вівторок в замкненій Італії зафіксовано найсмертоносніший день спалаху нового коронавірусу: кількість загиблих збільшилася на 168 до 631 людини, а протягом більш ніж двох тижнів інфіковано 10 149 осіб, пише South China Morning Post.

Також різко зросли випадки захворювання на коронавірус в Ірані. 8042 людини захворіли, 291 - загинули.



Як повідомляли Українські Новини, ічерез коронавірус Ryanair масово скасовує рейси в Європу.



Крім того, Ватикан через коронавірус закрив собор Святого Петра.



Тим часом у МОЗ розповіли, коли і за якою ціною українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус.