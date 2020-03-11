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11 березня 2020, середа, 08:49 18
Світ 2020-03-11T09:03:17+02:00
Українські Новини
Італія 10 березня зазнала великих втрат через коронавірус. Дані на 11 березня

Італія 10 березня зазнала великих втрат через коронавірус. Дані на 11 березня

Валерия Драгомирова
Китай, Італія, Іран, коронавірус у світі
Поширення коронавірусу. Карта: gisanddata.maps.arcgis
Поширення коронавірусу. Карта: gisanddata.maps.arcgis

У той час як Італія через коронавірус розширила суворі карантинні заходи на всю країну, жертвами коронавірусу у всьому світі стали 4284 людини, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах досягла 119 132.

Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу.

У трійці лідерів по захворюваності перебувають материковий Китай, Італія та Іран. Хоча ще три дні тому в трійці лідерів була Південна Корея.

У Китаї 80 956 осіб захворіли на коронавірус, загинули 3 162.

У вівторок в замкненій Італії зафіксовано найсмертоносніший день спалаху нового коронавірусу: кількість загиблих збільшилася на 168 до 631 людини, а протягом більш ніж двох тижнів інфіковано 10 149 осіб, пише South China Morning Post.

Також різко зросли випадки захворювання на коронавірус в Ірані. 8042 людини захворіли, 291 - загинули.

Як повідомляли Українські Новини, ічерез коронавірус Ryanair масово скасовує рейси в Європу.

Крім того, Ватикан через коронавірус закрив собор Святого Петра.

Тим часом у МОЗ розповіли, коли і за якою ціною українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус.

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