Ватикан из-за коронавируса закрыл собор Святого Петра

В то время как Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну, собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой закрываются для туристов до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщила во вторник служба печати Святого престола.

"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов", - говорится в заявлении.



Кроме того, временно закрывается ряд ватиканских служб, включая почтовую, а также столовая для служащих Ватикана. Будут работать аптека и супермаркет на территории Ватикана, доступ туда будет ограничен. Эти меры будут действовать до 3 апреля.



Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру. Число погибших от коронавируса превысило отметку в 4 000 и составляет 4 009 человек (193 человека за сутки).



Кроме того, Молдова запретила въезд иностранцам из стран, где зафиксирован коронавирус.



Тем временем в Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника.