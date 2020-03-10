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10 марта 2020, вторник, 16:47 50
Политика 2020-03-10T16:47:20+02:00
Українські Новини
Ватикан из-за коронавируса закрыл собор Святого Петра

Ватикан из-за коронавируса закрыл собор Святого Петра

Валерия Драгомирова
Ватикан, коронавирус в Италии, Собор Святого Петра
Собор Святого Петра. Фото: pixabay
Собор Святого Петра. Фото: pixabay

В то время как Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну, собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой закрываются для туристов до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщила во вторник служба печати Святого престола.

"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов", - говорится в заявлении.


Кроме того, временно закрывается ряд ватиканских служб, включая почтовую, а также столовая для служащих Ватикана. Будут работать аптека и супермаркет на территории Ватикана, доступ туда будет ограничен. Эти меры будут действовать до 3 апреля.

Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру. Число погибших от коронавируса превысило отметку в 4 000 и составляет 4 009 человек (193 человека за сутки).

Кроме того, Молдова запретила въезд иностранцам из стран, где зафиксирован коронавирус. 

Тем временем в Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника

 

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