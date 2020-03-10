подписаться на рассылку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
ONLINE
10.03.20 11:00 Пресс-конференция: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров"

  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну
10 марта 2020, вторник, 09:10 398
Европа 2020-03-10T09:31:52+02:00
Українські Новини
Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну

Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Китайский коронавирус, коронавирус в Италии
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Италия, в которой коронавирусом заболели за сутки 1,8 тыс. человек, расширила строгие карантинные меры из-за коронавируса на всю страну. Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что людям разрешено ездить только на работу или передвигаться из-за чрезвычайных ситуаций в семье.

По его словам, меры, которые вступят в силу во вторник, должны защитить самых хрупких членов общества.

Число погибших от коронавируса в Италии по состоянию на утро 10 марта составляет 463 человека (97 за сутки).

В своем выступлении по телевидению итальянский премьер сказал, что для граждан Италии лучше всего оставаться дома.

Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру (4 088 новых случаев за сутки). Число погибших от коронавируса превысило отметку в 4 000 и составляет 4 009 человек (193 человека за сутки).

Тем временем Израиль вводит 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы.

Также ВОЗ заявила, что для полного излечения от болезни, вызванной новым коронавирусом Covid-19, необходимо несколько недель.

Больше новостей о: Коронавирус Эпидемия коронавируса Китайский коронавирус коронавирус в Италии

В Германии зафиксировали первые две смерти от коро...
От коронавируса погибли уже 4 тыс. человек, в Итал...
В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавиру...
Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бун...
В Италии за сутки коронавирусом заразились 1,8 тыс. человек. Данные на 10 марта
Гривна резко обвалилась после праздников: официальный курс валют
Новости
Черный понедельник: фондовые рынки рекордно обвалились впервые с 2008 года 10:15
Рядом с Ужгородом: на востоке Словакии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 10:07
В текущем году закарпатцам заменят счетчики за счет "Закарпатгаза" 10:06 Пресс-релиз
НБУ для сдерживания девальвации продал на межбанке $307,2 млн 09:54
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
больше новостей
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok