Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну

Премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что людям разрешено ездить только на работу или передвигаться из-за чрезвычайных ситуаций в семье.

По его словам, меры, которые вступят в силу во вторник, должны защитить самых хрупких членов общества.

Число погибших от коронавируса в Италии по состоянию на утро 10 марта составляет 463 человека (97 за сутки).

В своем выступлении по телевидению итальянский премьер сказал, что для граждан Италии лучше всего оставаться дома.

Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру (4 088 новых случаев за сутки). Число погибших от коронавируса превысило отметку в 4 000 и составляет 4 009 человек (193 человека за сутки).

Тем временем Израиль вводит 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы.

Также ВОЗ заявила, что для полного излечения от болезни, вызванной новым коронавирусом Covid-19, необходимо несколько недель.