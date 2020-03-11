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11 березня 2020, середа, 06:15 7
Фінанси 2020-03-11T06:15:01+02:00
Українські Новини
Курс НБУ на середу. Гривня різко впала

Курс НБУ на середу. Гривня різко впала

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, курс гривні до долара
Гривні
Гривні

В той час, як в обмінниках Києва євро підвищився на одну гривню, а долар - майже на 70 копійок, Нацбанк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 березня, на 39,20 коп. до 25,3135 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 березня, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,9708
1 долар США 25,3135
1 швейцарський франк 27,1721
10 ієн 2,4271
10 російських рублів 3,5335
1 євро 28,7916

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що після 8 березня долар може піднятися вище 25 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк України продав 250 мільйонів доларів у вівторок, 10 березня, для того, щоб згладити надмірне коливання курсу.

Також економісти та політологи розповіли, що буде з економікою та курсом валют при новому уряді.

Крім того, курс гривні повернувся до значень вересня 2019 року. 8 вересня курс НБУ становив 25,3 UAH/USD.

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