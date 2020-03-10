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10 березня 2020, вівторок, 20:20 8
Суспільство 2020-03-10T20:34:14+02:00
Українські Новини
У Києві з'явилися експрес-тести на коронавірус: поки їх всього 1200

У Києві з'явилися експрес-тести на коронавірус: поки їх всього 1200

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі, Експрес-тест
Експрес-тести. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Експрес-тести. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Київ отримав 1,2 тисячі експрес-тестів для виявлення коронавіруса Covid-19, яким заразилися 113 358 осіб.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Буквально годину назад до Києва надійшли швидкі тести на діагностування коронавіруса, які замовив місто. Поки їх 1 200, до кінця цього тижня має бути 5 000", - написав Кличко.

Він також зазначив, що тест-системи розповсюдять по 7 лікарнях, які визначили для прийому хворих з підозрою на коронавірус.

Також мер повідомив, що обладнання для експрес-тестування в аеропортах повинно надійти в Київ до кінця тижня, вони будуть визначені в обидва аеропорту Києва.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус у разі їх появи в аптеках і прогнозує їх ціну до 350 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з симптомами коронавіруса.

А в Кабміні посилили план антикризових заходів по боротьбі з коронавірусом.

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