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09 марта 2020, понедельник, 15:54 56
Кабмин 2020-03-09T15:54:53+02:00
Українські Новини
В Кабмине усилили план антикризисных мер по борьбе с коронавирусом

В Кабмине усилили план антикризисных мер по борьбе с коронавирусом

Елизавета Кесельман
Кабмин, Верховная Рада, Коронавирус, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Несмотря на то, что от коронавируса по всему миру вылечились больше 62 тыс. человек, премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил усиленный план антикризисных мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

В понедельник состоялось заседание правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавируса Covid-19.

По итогам заседания Шмыгаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса Covid-19 и поручил министрам и руководителям центральных органов власти осуществить ряд мероприятий.

Руководители ведомств должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств необходим для пополнения госрезерва.

Премьер-министр поручил предоставить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты.

Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговли средствами защиты.

Министерству здравоохранения поручено разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать новые случаи коронавируса и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Шмыгаль также поручил предусмотреть осмотр медработниками и работниками Госпогранслужбы всех лиц, прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым.

Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей.

До 11 марта Минздрав и Министерство финансов обязаны предоставить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, исследование 20 образцов на коронавирусную инфекцию Covid-19 показало отрицательный результат.

Ранее 7 человек были госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.

Исследование образцов депутата Верховной Рады Олега Волошина (фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь") на коронавирусную инфекцию Covid-19 показало отрицательный результат.

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