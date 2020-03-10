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10 березня 2020, вівторок, 18:19 21
Суспільство 2020-03-10T18:19:36+02:00
Українські Новини
Група "Степ" критикує херсонського губернатора за звільнення працівників ОДА з-за їх виступи

Група "Степ" критикує херсонського губернатора за звільнення працівників ОДА з-за їх виступи

Елена Новикова
8 марта, Відверте вбрання, Херсонська ОДА, Група Степ
Група
Група "Степ". Скріншот: YouTube/Телеканал СТБ

Група "Степ" критикує голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва, який звільнив керівника апарату адміністрації Володимира Клюцевського через виступ музичного гурту з дівчатами у відвертих нарядах на святкуванні 8 березня.

Про це Українським Новинам повідомив учасник групи "Степ" Андрій Череднюк.

"Дуже несправедливо з боку губернатора звільняти тих людей. Для чого? Навіщо ламати людські долі? Це неправильно", - сказав він.

За його словами, нещодавно групі виповнилося 25 років і Юрій Гусєв запрошував "Степ" для привітання.

Андрій Череднюк зазначив, що особисто знає людей, яких звільнив губернатор через виступ групи, і вважає, що таке ставлення є неправильним.

Як повідомляли Українські Новини, Херсонську обласну державну адміністрацію очолює Юрій Гусєв, колишній заступник міністра оборони (2014-2016 роки). Про це стало відомо в липні 2019 року.

Раніше повідомлялося про те, що на корпоративі в центральному операційному залі Національного банку України танцювали стриптизерки.

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