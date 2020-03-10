подписаться на рассылку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 марта 2020, вторник, 14:15 542
Общество 2020-03-10T14:15:38+02:00
Українські Новини
Откровенные танцы в Херсонской ОГА. Причастных должностных лиц уволили

Откровенные танцы в Херсонской ОГА. Причастных должностных лиц уволили

Валерия Драгомирова
8 марта, Херсонская ОГА, Юрий Гусев, Группа Степ, Откровенные танцы

Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев уволил руководителя аппарата обладминистрации Владимира Клюцевского из-за выступления музыкальной группы "Степ" в откровенных нарядах на праздновании 8 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонской обладминистрации, передают Українськi Новини.

"Я присутствовал на официальной части. То, что я увидел вчера в сети Интернет, меня неприятно поразило. Считаю выступления в таком формате в помещении обладминистрации недопустимыми. Служебное расследование планировалось провести в течение 10 дней, но мне было достаточно вчерашнего дня и сегодняшнего утра, чтобы установить виновных... В частности, уволен руководитель аппарата облгосадминистрации Владимир Клюцевський", - отметил Гусев.

Также на своей странице в социальной сети Facebook Гусев написал, что он присутствовал только на официальной части, где вручал благодарности и награды для работниц аппарата обладминистрации.

После завершения приветствий он покинул зал и вернулся к своим рабочим вопросам.

Он подчеркнул, что лично не видел "этот ужасный" номер, а пересмотрел его уже позже в публикациях в Интернете.

Кроме этого, отмечается, что бюджетные или любые другие средства на выступление известной в Херсоне группы "Степ" в помещении областного совета не выделялись.

Ранее в социальных сетях распространилось видео выступления, где 2 мужчин поют и 2 женщин танцуют в откровенных нарядах на праздновании 8 марта в здании Херсонского облсовета.

Как сообщали Українськi Новини, на новогоднем корпоративе в центральном операционном зале Нацбанка впервые танцевали стриптизерши

Больше новостей о: 8 марта Херсонская ОГА Юрий Гусев Группа Степ Откровенные танцы

НБУ продал $250 млн на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса
В Италии за сутки коронавирусом заразились 1,8 тыс. человек. Данные на 10 марта
Новости
Коломойский не будет поставлять газ ОПЗ 15:57
Украина намерена ввести запрет на экспорт медицинских масок 15:56
Украина увеличила импорт нефти 15:42
Обвал цен на нефть стал худшим за последние 29 лет 15:36
Подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого задержали, - адвокат 15:17
больше новостей
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
МН17. Фото: 112.ua
Фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму, - начальник штаба части 16:37
больше новостей
Черный понедельник: фондовые рынки рекордно обвалились впервые с 2008 года
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok