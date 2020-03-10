Откровенные танцы в Херсонской ОГА. Причастных должностных лиц уволили

Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев уволил руководителя аппарата обладминистрации Владимира Клюцевского из-за выступления музыкальной группы "Степ" в откровенных нарядах на праздновании 8 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонской обладминистрации, передают Українськi Новини.

"Я присутствовал на официальной части. То, что я увидел вчера в сети Интернет, меня неприятно поразило. Считаю выступления в таком формате в помещении обладминистрации недопустимыми. Служебное расследование планировалось провести в течение 10 дней, но мне было достаточно вчерашнего дня и сегодняшнего утра, чтобы установить виновных... В частности, уволен руководитель аппарата облгосадминистрации Владимир Клюцевський", - отметил Гусев.

Также на своей странице в социальной сети Facebook Гусев написал, что он присутствовал только на официальной части, где вручал благодарности и награды для работниц аппарата обладминистрации.

После завершения приветствий он покинул зал и вернулся к своим рабочим вопросам.

Он подчеркнул, что лично не видел "этот ужасный" номер, а пересмотрел его уже позже в публикациях в Интернете.

Кроме этого, отмечается, что бюджетные или любые другие средства на выступление известной в Херсоне группы "Степ" в помещении областного совета не выделялись.

Ранее в социальных сетях распространилось видео выступления, где 2 мужчин поют и 2 женщин танцуют в откровенных нарядах на праздновании 8 марта в здании Херсонского облсовета.

Как сообщали Українськi Новини, на новогоднем корпоративе в центральном операционном зале Нацбанка впервые танцевали стриптизерши.