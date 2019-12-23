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23 декабря 2019, понедельник, 15:10 146 Видео
Общество 2019-12-23T15:45:25+02:00
Українські Новини
На новогоднем корпоративе в центральном операционном зале Нацбанка впервые танцевали стриптизерши

На новогоднем корпоративе в центральном операционном зале Нацбанка впервые танцевали стриптизерши

Валерия Драгомирова
Нацбанк, Александр Дубинский, стриптизерши, Национальный банк Украины

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что во время новогоднего корпоратива в Нацбанке на перилах главного операционного зала танцевали стриптезерши. Соответствующее видео депутат опубликовал у себя в Telegram.

"Деградация Нацбанка достигла новой вершины. Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили в субботу Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши", - написал депутат.




Как сообщали Українські Новини, Нацбанк подал иск в суд на депутата Рады Дубинского ("Слуга народа") о защите деловой репутации. Национальный банк требует от Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в в аккаунте DubinskyPro в социальной сети Facebook и в своем видеоблоге в Youtube.

Ранее Национальный банк заявил о давлении и информационной атаке со стороны экс-собственника Приватбанка Игоря Коломойского. 

Тем временем 25 ноября участники митинга возле Национального банка пытались ворваться в здание.

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