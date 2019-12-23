На новогоднем корпоративе в центральном операционном зале Нацбанка впервые танцевали стриптизерши

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что во время новогоднего корпоратива в Нацбанке на перилах главного операционного зала танцевали стриптезерши. Соответствующее видео депутат опубликовал у себя в Telegram.

"Деградация Нацбанка достигла новой вершины. Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили в субботу Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши", - написал депутат.







Как сообщали Українські Новини, Нацбанк подал иск в суд на депутата Рады Дубинского ("Слуга народа") о защите деловой репутации. Национальный банк требует от Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в в аккаунте DubinskyPro в социальной сети Facebook и в своем видеоблоге в Youtube.



Ранее Национальный банк заявил о давлении и информационной атаке со стороны экс-собственника Приватбанка Игоря Коломойского.



Тем временем 25 ноября участники митинга возле Национального банка пытались ворваться в здание.



