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10 березня 2020, вівторок, 16:45 14
Фінанси 2020-03-10T19:00:03+02:00
Українські Новини
У лютому в Україні зафіксували дефляцію

У лютому в Україні зафіксували дефляцію

Ярина Вацяк
інфляція, макроекономіка, Дефляція
Фінанси.Фото: pixabay.com
Фінанси.Фото: pixabay.com

У лютому 2020 року споживчі ціни знизилися на 0,3% після того, як у січні інфляція становлла 0,2%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в лютому знизилися на 0,4%, на одяг і взуття - знизилися на 4,3%, на житлово-комунальні послуги - знизилися на 2,0%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,5%, на освіту – підвищилися на 0,3%.

Порівняно з лютим 2019 року в лютому 2020 року споживчі ціни підвищилися на 2,4%.

У січні-лютому дефляція становила 0,1%.

Як повідомляло агентство, Національний банк прогнозує, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п., але повернеться в його межі в кінці року, а НБУ також зберіг прогноз зростання ВВП на 3,5%.

Тим часом, четверту частину від офіційного ВВП України або 846 млрд гривень становлять тіньові операції.

За даними Мінекономіки рівень тіньової економіки в 2018 році знизився на 1 п. п. до 32% і був найнижчим з 2009 року.

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