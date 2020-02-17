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17 февраля 2020, понедельник, 17:17 29
Экономика 2020-02-17T17:18:46+02:00
Українські Новини
23,8% ВВП Украины или 846 млрд гривен находится в тени, - исследование

23,8% ВВП Украины или 846 млрд гривен находится в тени, - исследование

Валерия Драгомирова
Исследования, Экономика, ВВП Украины, Теневые операции
ВВП. Фото: pixabay.com
ВВП. Фото: pixabay.com

Четвертую часть от официального ВВП Украины или 846 млрд гривен составляют теневые операции.

Об этом говорится в сообщении НБУ со ссылкой на результаты исследования, передают Українські Новини.

Такие первые результаты исследования состояния теневой экономики в Украине, которое провела компания Ernst&Young при поддержке Mastercard в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Национальным банком и Государственной службой статистики.

Предварительные результаты исследования "Снижение уровня теневой экономики Украины из-за использования электронных платежей" были представлены во время рабочей встречи с представителями ряда государственных органов, состоявшейся в понедельник в Национальном банке Украины.

Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны.

Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.

По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018 находится в тени, из них: 19,7% ВВП (702 млрд гривен) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд гривен) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика.

Всего в ходе анализа изучался уровень ВВП Украины за 2018, уровень ее денежной экономики и тому подобное.

Исследование разделяет "наличную теневую экономику" на "следственную" и "пассивную" в зависимости от того, кто от нее выиграет.

В так называемой следственной теневой экономике две стороны сделки получают выгоду от нее, например, при оплате наличными заказчик не требует счета и получает скидку, а поставщик, не регистрируя транзакцию, экономит на налоговых расходах.

В так называемой пассивной теневой экономике выгоду от нее получает только продавец этого товара или услуги, который, например, продает товар за наличные без чека и не платит налоги.

Исследование в Украине свидетельствует, что более четверти (26,2%) объема "наличной теневой экономики" (это 5,3% ВВП или 190 млрд гривен) - это "следственная теневая экономика", где инициаторами расчета наличными являются обе стороны - и продавец и покупатель.

А остальные (73,8%) общего объема украинского теневой экономики (14,4% ВВП - 512 млрд гривен) - это "пассивная теневая экономика", инициатором которой является продавец.

Стимулирование безналичных электронных расчетов может существенно уменьшить именно уровень "пассивной теневой экономики".

Как сообщали Українські Новини, по данным Минэкономики уровень теневой экономики в 2018 году снизился на 1 п.п. до 32% и был самым низким с 2009 года.

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