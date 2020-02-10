Цены в январе на ЖК-услуги повысились, а на одежду и обувь снизились

В январе 2020 года потребительские цены повысились на 0,2%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе повысились на 0,5%, на одежду и обувь - снизились на 5,6%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 1,7%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 1,4%.

По сравнению с январем 2019 года в январе 2020 года потребительские цены повысились на 3,2%.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году была зафиксирована инфляция 4,1%, в 2018 году - инфляция 9,8%, в 2017 году - инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%.

Также Национальный банк Украины прогнозирует, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но вернется в его границы в конце года.

Ранее сообщалось о том, что корзина самых востребованных рядовыми украинцами товаров и услуг подорожала за прошлый год намного больше, чем увеличилась инфляция.