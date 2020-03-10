Товариська зустріч збірних України та Польщі пройде при порожніх трибунах через коронавірус

В той час, як у Польщі скасовують всі масові заходи через коронавірус, збірна України проведе товариську зустріч зі збірною Польщі при порожніх трибунах.

Про це повідомляє ресурс Football.ua з посиланням на інформацію генерального секретаря Польського футбольного союзу Мачея Савицького.

При цьому матчі польської Экстракляси теж проводяться без глядачів чеерз поширення коронавирусної інфекції.

Поєдинок Польща — Україна відбудеться 31-го березня, у Хожуві. "Синьо-жовті" на Стад де Франс (27-го березня) також зіграють без глядачів проти збірної Франції.

Як повідомляли Українські Новини, така ж доля може спіткати матч Ліги Європи у Харкові між "Шахтарем" (Донецьк) і "Вольфсбург" (Німеччина). Він запланований на 19 березня.

Якщо поєдинок скасують, то керівництво донецького клубу вже готове повернути глядачам гроші за квитки.

В США з-за коронавіруса перенесли на осінь найбільший у світі музичний фестиваль Coachella.

Кількість заражених коронавірусом досягла 113 358 чоловік по всьому світу (4 088 нових випадків за добу). Число загиблих від коронавіруса перевищила позначку в 4 000 і становить 4 009 осіб (193 людини за добу).