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10 березня 2020, вівторок, 14:36 9
Політика 2020-03-10T14:48:42+02:00
Українські Новини
Товариська зустріч збірних України та Польщі пройде при порожніх трибунах через коронавірус

Товариська зустріч збірних України та Польщі пройде при порожніх трибунах через коронавірус

Кира Молчанова
Футбол, Збірна України, коронавірус в Європі, Збірна Польші
Футбол збірна України Фото: Павло Кубанов, ФФУ
Футбол збірна України Фото: Павло Кубанов, ФФУ

В той час, як у Польщі скасовують всі масові заходи через коронавірус, збірна України проведе товариську зустріч зі збірною Польщі при порожніх трибунах.

Про це повідомляє ресурс Football.ua з посиланням на інформацію генерального секретаря Польського футбольного союзу Мачея Савицького.

При цьому матчі польської Экстракляси теж проводяться без глядачів чеерз поширення коронавирусної інфекції.

Поєдинок Польща — Україна відбудеться 31-го березня, у Хожуві. "Синьо-жовті" на Стад де Франс (27-го березня) також зіграють без глядачів проти збірної Франції.

Як повідомляли Українські Новини, така ж доля може спіткати матч Ліги Європи у Харкові між "Шахтарем" (Донецьк) і "Вольфсбург" (Німеччина). Він запланований на 19 березня.

Якщо поєдинок скасують, то керівництво донецького клубу вже готове повернути глядачам гроші за квитки.

В США з-за коронавіруса перенесли на осінь найбільший у світі музичний фестиваль Coachella.

Кількість заражених коронавірусом досягла 113 358 чоловік по всьому світу (4 088 нових випадків за добу). Число загиблих від коронавіруса перевищила позначку в 4 000 і становить 4 009 осіб (193 людини за добу).

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