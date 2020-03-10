Гривня продовжує падати: НБУ знизив курс нацвалюти

В той час, як міжбанк відкрився обвалом гривні, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 11 березня, на 41,20 коп. до 25,2875 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 10 березня, на 12,66 коп. до 24,8755 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 6 березня на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

Також Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів. А середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 6 березня, знизився на 11 копійок до 3,26 грн за 10 рублів.