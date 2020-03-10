підписатися на розсилку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 березня 2020, вівторок, 12:58 24
Економіка 2020-03-10T14:30:04+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує падати: НБУ знизив курс нацвалюти

Гривня продовжує падати: НБУ знизив курс нацвалюти

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як міжбанк відкрився обвалом гривні, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 11 березня, на 41,20 коп. до 25,2875 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 10 березня, на 12,66 коп. до 24,8755 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 6 березня на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

Також Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів. А середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 6 березня, знизився на 11 копійок до 3,26 грн за 10 рублів.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс гривні Курс гривні на завтра

Після святкових вихідних євро злетів на гривню, а ...
Рубль почав падати в обмінниках Києва після свят...
НБУ обвалив гривню: яким буде курс гривні після св...
НБУ підвищив курс гривні на четвер...
Міжбанк відкрився обвалом гривні
Чорний понеділок: фондові ринки рекордно обвалилися вперше з 2008 року
Новини
Відверті танці в Херсонській ОДА. Причетних посадових осіб звільнили 14:19
Киян просять повідомляти в контакт-центр, що вони повернулися з країн, де є коронавірус 14:11
У Києві ніч на 10 березня стала найтеплішою за 140 років 14:01
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
У МОЗ розповіли, коли і за якою ціною українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус 13:23
більше новин
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном 12:00
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
"Слуга народу" шукає заміну Авакову, - депутат 12:50
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб 13:54
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
більше новин
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok