У "ДНР" жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус

Поки Чехія скасовує масові заходи і заняття в школі, на території, яку контролює угруповання "ДНР", з підозрою на коронавірус COVID-19 госпіталізували жінку.

Про це повідомляє інформаційний ресурс "Донецькі Новини" з посиланням на так званий "МОЗ ДНР".

В джерелі йдеться, що 6 березня жінка прилетіла з Китаю до Москви, пройшла тест на виявлення захворювання, але його результати були негативні. Коли 9 березня вона проходила пункт пропуску "Новошахтинськ" на непідконтрольній ділянці кордону з Росією, 9березня у неї була зафіксована температура 37,2. Жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус і відправили в інфекційне відділення.

Медики спостерігають за всіма людьми, які контактували з жінкою.

Це перший випадок, коли угруповання "ДНР" оголосило про госпіталізацію з підозрою на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС України рекомендує утриматися від поїздок до Італії.

Тим часом, у США через коронавірус перенесли найбільший у світі музичний фестиваль Coachella.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість проведення футбольного матчу Ліги Європи між "Шахтарем" (Донецьк) і "Вольфсбург" (Німеччина) без вболівальників 19 березня в Харкові через спалах в Європі і світі коронавірусу.