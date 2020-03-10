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10 марта 2020, вторник, 12:24 106
Общество 2020-03-10T12:25:52+02:00
Українські Новини
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса

Валерия Драгомирова
Италия, МИД Украины, Коронавирус, коронавирус в Италии
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за распространения коронавируса (2019-nCoV).

Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД, передают Українськi Новини.

"В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику", - сказано в нем.

Украинцам, которые находятся в Италии, внешнеполитическое ведомство рекомендует быть внимательными и осторожными, избегать скоплений людей, следовать рекомендациям местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в том числе относительно ограничений по перемещению внутри страны, а также сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее консульское учреждение Украины.

В свою очередь Министерство здравоохранения Италии рекомендует: регулярно и тщательно мыть руки, в том числе всегда - после контакта с животными; не касаться руками глаз, носа и рта; регулярно протирать рабочие поверхности дезинфицирующими средствами.

Также необходимо прикрывать платком рот и нос, когда кашляете или чихаете; использовать маску в случае подозрения на заболевание или во время помощи больным; избегать близких контактов с лицами, имеющими признаки острых респираторных заболеваний.

В случае повышенной температуры тела, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из стран, наиболее пораженных коронавирусом, необходимо звонить на номер "горячей" линии 1500.

МИД также напоминает, что гражданам Украины для поездок за границу необходим страховой полис.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) предлагает пассажирам, которые планировали совершить полет из Украины в Италию, бесплатно изменить дату вылета.


Кроме того, Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну. В связи с чем люди начали штурмовать супермаркеты

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