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10 марта 2020, вторник, 12:18 126
Европа 2020-03-10T12:20:01+02:00
Українські Новини
В Чехии из-за коронавируса закрыли школы, театры, стадионы и церкви

В Чехии из-за коронавируса закрыли школы, театры, стадионы и церкви

Надежда Комендантова
Чехия, Коронавирус, коронавирус в Европе, Коронавирус в Чехии
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC

С вечера вторника правительство Чехии запретило все спортивные, культурные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек, кроме того, приостановлена ​​работа учебных заведений.

Об этом во вторник утром сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после заседания Совета государственной безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

"Учитывая развитие эпидемии в Европе, мы решили принять чрезвычайные меры. С 18.00 10 марта запрещены театральные, музыкальные, кинематографические, спортивные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек", - сказал Бабиш.

"Личное присутствие учащихся в начальных, средних, профессиональных учебных заведениях и университетах запрещено", - заявил он.

По словам Бабиша, эпидемическая ситуация развивается не очень хорошо.

"Мы вовсе не уникальны в этом отношении. Словакия и Израиль пошли тем же путем. Это хорошо, чтобы идти этим путем в начале, а не постфактум, как в Италии", - добавил министр здравоохранения Адам Войтех.

В Чехии уже зарегистрировано сорок случаев коронавируса, о двух новых случаях заражения Войтех сообщил во вторник утром.

Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру. 

В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника, а Молдова с сегодняшнего дня запретила въезд в страну всем иностранцам, прибывающим воздушным транспортом из любой страны, где подтверждены случаи коронавируса.

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