Трамп не приїде до Москви на 9 травня

Президент США Дональд Трамп не приїде в Росію 9 травня для участі у святкуванні 75-річчя Дня Перемоги. Про це пише "Meduza".

"Дійсно, на дипломатичних каналах отримали інформацію, що президент США не приїде", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Раніше видання "Комерсант" повідомило, що Трамп не приїде в Москву, але Вашингтон запевнив, що американська сторона "буде представлена на високому рівні", і представив список можливих учасників делегації США.



Як повідомляли Українські Новини, президент Франції Еммануель Макрон приїде в Москву на святкування Дня Перемоги.



Раніше колишній глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що 9 травня в Україні не буде відзначатися. У свою чергу Бойко вимагав звільнити міністра Пристайко за відмову святкувати держсвято День Перемоги.

На травневі свята українців чекають два триденних вихідних. Крім традиційних субот і неділь, всього в травні 2020 будуть два державні свята — 1 травня – День праці, 9 травня — День перемоги у Другій світовій війні.