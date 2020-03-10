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10 березня 2020, вівторок, 12:58 22
Світ 2020-03-10T14:30:04+02:00
Українські Новини
Трамп не приїде до Москви на 9 травня

Трамп не приїде до Москви на 9 травня

Валерия Драгомирова
Москва, Дональд Трамп, День Перемоги, 9 травня
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп не приїде в Росію 9 травня для участі у святкуванні 75-річчя Дня Перемоги. Про це пише "Meduza".

"Дійсно, на дипломатичних каналах отримали інформацію, що президент США не приїде", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Раніше видання "Комерсант" повідомило, що Трамп не приїде в Москву, але Вашингтон запевнив, що американська сторона "буде представлена на високому рівні", і представив список можливих учасників делегації США.


Як повідомляли Українські Новини, президент Франції Еммануель Макрон приїде в Москву на святкування Дня Перемоги.

Раніше колишній глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що 9 травня в Україні не буде відзначатися. У свою чергу Бойко вимагав звільнити міністра Пристайко за відмову святкувати держсвято День Перемоги.

На травневі свята українців чекають два триденних вихідних. Крім традиційних субот і неділь, всього в травні 2020 будуть два державні свята — 1 травня – День праці, 9 травня — День перемоги у Другій світовій війні.

 

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