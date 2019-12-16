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16 декабря 2019, понедельник, 17:51 475
Мир 2019-12-16T18:15:22+02:00
Українські Новини
Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

Валерия Назаренко
Россия, Франция, Эммануэль Макрон, День Победы
Эммануэль Макрон. Фото: lefigaro.fr
Эммануэль Макрон. Фото: lefigaro.fr

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сказала посол Франции в России Сильви Берманн в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", — сказала она.

На вопрос, решено ли это, посол ответила следующее: "Он дал положительный ответ, так что, я думаю, что да".


Как сообщали Українські Новини, встречу Зеленского и Путина прервал Макрон, он зашел и заявил, что пора ужинать. 

Также Макрон заявил, что "нормандской четверке" не удалось продвинуться ни по одному направлению. 

Тем времнем во Франции не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы. Девять линий метро полностью закрывали, также были проблемы с городскими электричками RER.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

Нынешняя забастовка является одной из крупнейших с 1995 года. 

Больше новостей о: Россия Франция Эммануэль Макрон День Победы

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