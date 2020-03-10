Ощадбанк провів виплату за єврооблігаціями

В той час, як міжбанк відкрився обвалом гривні, Державний Ощадний банк 10 березня виплатив 35 млн доларів основного боргу за реструктуризованими єврооблігаціями на 700 млн доларів і 11,5 млн доларів купонного платежу.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба банку.

Згідно з графіком Ощадбанк здійснив погашення основної суми кредиту в розмірі 35 млн доларів, а також купонного платежу в сумі 11,5 млн доларів з випуску єврооблігацій на суму 700 млн доларів.

Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 10 березня і 10 вересня.

Випуск єврооблігацій був здійснений Ощадбанком у вигляді нот участі в кредиті (loan participation notes, LPN) в 2011 році, і в 2015 році репрофилированные в рамках домовленостей зі Спеціальним комітетом кредиторів згідно з вимогами механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) Міжнародного валютного фонду.

Репрофилирование випуску єврооблігацій передбачала, серед іншого, амортизаційну структуру погашення і продовження кінцевого строку погашення на сім років, до 2023 року.

Остаточне погашення вищевказаних паперів заплановано на 10 березня 2023.

Як повідомляли Українські Новини, 100% акцій ПАТ "Ощадбанк" перебуває в державній власності.

Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів.

протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні.