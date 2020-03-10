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10 березня 2020, вівторок, 12:32 12
Суспільство 2020-03-10T14:00:02+02:00
Українські Новини
МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через спалах коронавірусу

МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через спалах коронавірусу

Валерия Драгомирова
МЗС, Коронавірус, коронавірус в Італії
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через поширення коронавірусу (2019-nCoV).

Про це йдеться в повідомленні консульської служби МЗС, передають Українські Новини.

"У зв'язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим різновидом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок в Італійську Республіку", - сказано в ньому.

Українцям, які перебувають в Італії, зовнішньополітичне відомство рекомендує бути особливо уважними та обережними, уникати скупчень людей, дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, приймати необхідні заходи для забезпечення власної безпеки, у тому числі щодо обмежень по переміщенню всередині країни, а також повідомити про своє місцезнаходження і контактні дані найближчій консульській установі України.

У свою чергу Міністерство охорони здоров'я Італії рекомендує: регулярно і ретельно мити руки, в тому числі завжди - після контакту з тваринами; не торкатися руками очей, носа та рота; регулярно протирати робочі поверхні дезінфікуючими засобами.

Також необхідно прикривати хусткою рот і ніс, коли кашляєте або чхаєте; використовувати маску у разі підозри на захворювання або під час допомоги хворим; уникати близьких контактів з особами, що мають ознаки гострих респіраторних захворювань.

У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з країн, найбільш уражених коронавірусом, необхідно телефонувати на номер "гарячої" лінії 1500.

МЗС також нагадує, що громадянам України для поїздок за кордон необхідний страховий поліс.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) пропонує пасажирам, які планували здійснити політ з України в Італію, безкоштовно змінити дату вильоту.


Крім того, Італія через коронавірус розширила суворі карантинні заходи на всю країну. У зв'язку з чим люди почали штурмувати супермаркети.

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