Прокурор Києва Юлдашев приступив до виконання обов'язків

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка до того, як Верховна Рада висловила йому недовіру, відновив Сергія Юлдашева на посаді прокурора Києва. Юлдашев уже почав виконувати свої обов'язки.

Про це Українським Новинам повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, Юлдашева поновлено наказом генпрокурора.

10 березня Юлдашев провів першу нараду.

Він поновлений на посаді на підставі рішення суду, який визнав незаконним його звільнення і ухвалив поновити на посаді.

Як повідомляли Українські Новини, у 2015 році Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону "Про очищення влади" (про люстрацію).



5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відповідно до Конституції, висловлення недовіри генпрокурору означає його відставку.



Зеленський згоден, що генеральний прокурор не показав результату своєї роботи, тому повинен покинути посаду.



Тим часом в. о. генпрокурора призначили Віктора Чумака. До призначення Чумак обіймав посаду заступника генерального прокурора.