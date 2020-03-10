Після святкових вихідних євро злетів на гривню, а долар - майже на 70 копійок

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 6 березня на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 64,01 коп. до 27,8990 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 107,28 коп. до 28,8437 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,8103 25,4753 27,8990 28,8437 3,26 3,72 Максимальний 25,0000 26,0000 28,4500 29,6000 3,62 4,00 Мінімальний 24,5500 25,0000 27,4000 28,1000 2,80 3,57

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів.