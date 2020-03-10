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10 березня 2020, вівторок, 10:32 30
Економіка 2020-03-10T10:39:48+02:00
Українські Новини
Після святкових вихідних євро злетів на гривню, а долар - майже на 70 копійок

Після святкових вихідних євро злетів на гривню, а долар - майже на 70 копійок

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют. Фото: pixabay
Курс валют. Фото: pixabay

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 6 березня на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 64,01 коп. до 27,8990 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 107,28 коп. до 28,8437 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,8103 25,4753 27,8990 28,8437 3,26 3,72
Максимальний 25,0000 26,0000 28,4500 29,6000 3,62 4,00
Мінімальний 24,5500 25,0000 27,4000 28,1000 2,80 3,57

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів.

Також протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 березня, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

А з 28 лютого по 6 березня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD другий тиждень поспіль.

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