Минэкономики оценило падение ВВП в январе

В то время, как в конце прошлого года ВВП увеличился на 1,5%, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, оценивает уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) в 0,5% в январе.

Об этом говорится в материалах министерства, передают Українськi Новини.

"С начала 2020 почти все виды экономической деятельности, которые формируют динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства", - говорится в отчете министерства.

Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса в мире, и, возможно, снижение темпов развития мировой экономики будут несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в 1-м квартале года.

В 2020 году, как отметили в министерстве, продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса и активное обновление инфраструктурных объектов.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как НБУ продолжает скупать валюту на межбанке, профицит текущего счета платежного баланса в январе составил 590 млн долларов (в январе прошлого года - 624 млн долларов).

23,8% ВВП Украины или 846 млрд гривен находится в тени, - исследование.