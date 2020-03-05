НБУ оновив список системно важливих банків

В той час, як населення збільшило здачу валюти майже в 3 рази, Національний банк включив у перелік системно важливих банків А-Банк замість Укрсоцбанку. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків. Кількість банків залишилося незмінним і становить 14 установ, в той же час замість Укрсоцбанку, в минулому році приєднався до Альфа-Банку, в перелік увійшов А-Банк. Системно важливими є 14 банків: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Альфа-банк (Україна), А-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Кредобанк, ОТП Банк, "Південний". Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості. По-перше, додатково до нормативного значення достатності капіталу вони повинні сформувати буфер системної важливості, який почне діяти з 1 січня 2021 і буде залежати від значення показника системної важливості банку. Буфер системної важливості складе 1% для "Райффайзен Банку Аваль", Альфа-банку, А-Банку, Пумб, Укрсиббанк, Таскомбанку, Universal Bank, ОТП Банку, Банку "Південний" і Кредобанку. Буфер системної важливості складе 1,5% для Укрексімбанку, Ощадбанку та Укргазбанку. Буфер системної важливості складе 2% для Приватбанку. Ці банки також повинні розробити плани відновлення діяльності відповідно до вимог Національного банку. Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи. Крім того, системні банки повинні виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше 20% (для банків, які не є системно важливими він встановлений на рівні 25%). Після втрати статусу системної важливості, банк повинен дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 місяців. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк щорічно визначає системно важливі банки за даними на 1 січня. Підходи до визначення системно важливих банків були переглянуті влітку минулого року. Оновлена методологія забезпечує точне відображення значущості системно важливих банків для фінансового ринку. Долар наближається до позначки 25. Курс валют в четвер від НБУ. Банкіри і аналітики розповіли, чого очікувати від долара на початку весни.