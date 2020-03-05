НБУ оновив список системно важливих банків

В той час, як населення збільшило здачу валюти майже в 3 рази, Національний банк включив у перелік системно важливих банків А-Банк замість Укрсоцбанку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків.

Кількість банків залишилося незмінним і становить 14 установ, в той же час замість Укрсоцбанку, в минулому році приєднався до Альфа-Банку, в перелік увійшов А-Банк.

Системно важливими є 14 банків: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Альфа-банк (Україна), А-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Кредобанк, ОТП Банк, "Південний".

Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.

По-перше, додатково до нормативного значення достатності капіталу вони повинні сформувати буфер системної важливості, який почне діяти з 1 січня 2021 і буде залежати від значення показника системної важливості банку.

Буфер системної важливості складе 1% для "Райффайзен Банку Аваль", Альфа-банку, А-Банку, Пумб, Укрсиббанк, Таскомбанку, Universal Bank, ОТП Банку, Банку "Південний" і Кредобанку.

Буфер системної важливості складе 1,5% для Укрексімбанку, Ощадбанку та Укргазбанку.

Буфер системної важливості складе 2% для Приватбанку.

Ці банки також повинні розробити плани відновлення діяльності відповідно до вимог Національного банку.

Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи.

Крім того, системні банки повинні виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше 20% (для банків, які не є системно важливими він встановлений на рівні 25%).

Після втрати статусу системної важливості, банк повинен дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк щорічно визначає системно важливі банки за даними на 1 січня.

Підходи до визначення системно важливих банків були переглянуті влітку минулого року.

Оновлена методологія забезпечує точне відображення значущості системно важливих банків для фінансового ринку.

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