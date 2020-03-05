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05 березня 2020, четвер, 12:15 16
Фінанси 2020-03-05T13:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ оновив список системно важливих банків

НБУ оновив список системно важливих банків

Сергій Жолобецький
НБУ, Банки, системно важливі банки
НБУ зберіг кількість системно важливих банків
НБУ зберіг кількість системно важливих банків

В той час, як населення збільшило здачу валюти майже в 3 рази, Національний банк включив у перелік системно важливих банків А-Банк замість Укрсоцбанку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків.

Кількість банків залишилося незмінним і становить 14 установ, в той же час замість Укрсоцбанку, в минулому році приєднався до Альфа-Банку, в перелік увійшов А-Банк.

Системно важливими є 14 банків: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Альфа-банк (Україна), А-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Кредобанк, ОТП Банк, "Південний".

Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.

По-перше, додатково до нормативного значення достатності капіталу вони повинні сформувати буфер системної важливості, який почне діяти з 1 січня 2021 і буде залежати від значення показника системної важливості банку.

Буфер системної важливості складе 1% для "Райффайзен Банку Аваль", Альфа-банку, А-Банку, Пумб, Укрсиббанк, Таскомбанку, Universal Bank, ОТП Банку, Банку "Південний" і Кредобанку.

Буфер системної важливості складе 1,5% для Укрексімбанку, Ощадбанку та Укргазбанку.

Буфер системної важливості складе 2% для Приватбанку.

Ці банки також повинні розробити плани відновлення діяльності відповідно до вимог Національного банку.

Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи.

Крім того, системні банки повинні виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше 20% (для банків, які не є системно важливими він встановлений на рівні 25%).

Після втрати статусу системної важливості, банк повинен дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк щорічно визначає системно важливі банки за даними на 1 січня.

Підходи до визначення системно важливих банків були переглянуті влітку минулого року.

Оновлена методологія забезпечує точне відображення значущості системно важливих банків для фінансового ринку.

Долар наближається до позначки 25. Курс валют в четвер від НБУ.

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