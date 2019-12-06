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06 грудня 2019, пʼятниця, 12:09 38
Фінанси 2019-12-06T12:51:12+02:00
Українські Новини
Один з українських банків припинив обслуговування платіжних карток Mastercard

Один з українських банків припинив обслуговування платіжних карток Mastercard

Надежда Комендантова
MasterCard, Промінвестбанк, банківські картки, Платіжні картки
Mastercard. Фото: pixabay.com
Mastercard. Фото: pixabay.com

Промінвестбанк, який раніше вирішив припинити обслуговування фізичних осіб-підприємців, припинив обслуговування платіжних карток Mastercard.

Про це повідомили в прес-службі банку, передають Українські Новини.

Наголошується, що Промінвестбанк припиняє співпрацю з міжнародною платіжною системою Mastercard і просить юридичних осіб закрити свої карткові рахунки Mastercard до 18 грудня, а залишок коштів перерахувати на інший поточний рахунок юридичної особи, відкритий в банку.

Вказується, що у разі неотримання банком заяви про закриття поточного рахунку з використанням платіжної картки протягом 15 календарних днів з дати публікації, поточні карткові рахунки юридичної особи будуть закриті з ініціативи банку.

Як повідомляли Українські Новини, російський "Внешэкономбанк" подала в Стокгольмський арбітраж позов проти України через дію обмежень проти дочірнього банку в Україні Промінвестбанку.

В 2008 році ВЕБ придбав акції українського Промінвестбанку.

З 2014 року щодо банків з російським капіталом в Україні діють різні санкції та обмеження.

99,09% акцій Піба володіє російський "Внешэкономбанк".

11 листопада 2019 Верховний Суд схвалив примусовий продаж Промінвестбанку.

У квітні-червні поточного року кількість банківських відділень скоротилося на 180 одиниць до 8 269 відділень.

Тим часом, Промінвестбанк вирішив припинити обслуговування фізичних осіб-підприємців.

Раніше система Mastercard змінила правила списування грошей з карт.

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